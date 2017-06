A imagem do principado de Sena que alegra este blog

As crianças de uma escola do principado de Sena Madureira na hora da refeição com produtos da agricultura familiar, que o governo ilegítimo reduziu drasticamente os recursos…acabou até com o ministério que cuidava da questão.

Porém, o pouco dos recursos federais que são repassados as crianças de Sena aproveitam.

Essa é a imagem que este blog gosta de publicar para o mundo do principado.

Não imagens de porta de delegacia e da violência de pobres contra pobres que são divulgadas todos os dias em várias plataformas de mídia.

Essas crianças são o futuro de Sena Madureira…!

E precisam ser cuidadas!

J R Braña B.