Boa notícia!

O blog acaba de receber convite do senador GladsonC e DNiT para a solenidade que vai anunciar a recuperação da BR-364, trecho Sena-Rio Branco.

A rodovia está completamente destruída porque nos últimos 20 meses não recebeu manutenção do DNiT, que é o atual responsável pela rodovia desde que foi retirada do controle do Deracre (Governo Estadual).

Que as obras comecem o quanto antes…não se tem muito tempo.

J R Braña B.