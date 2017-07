Temer, o PMDB e o PSDB reduziram pela metade os recursos para a recuperação de ramais no Acre e o resultado é o caos em municípios como Sena Madureira.

Mães e pais de alunos que moram na zona rural pedem providências…Ouça abaixo as denúncias no programa da Aldeia FM de Sena, do radialista Sorriso Show, o de maior audiência na cidade e redondezas:

Editado by Maria Lúcia