Marcus Alexandre entrega Malecón do Tropical e fala de política com o blog (a)

Pelo menos umas quinhentas pessoas foram prestigiar a entrega pela prefeitura de Rio Branco do mais novo parque de lazer da cidade, o ‘Malecón’, como batizou este blog.

Oficialmente a prefeitura descerrou a placa como ‘Parque Jardim São Francisco.’

Mesmo com um barulho do som conseguimos rapidamente conversar com o prefeito sobre a obra e sobre a potencial, vamos dizer assim, pré-candidatura ao governo pela Frente Popular.

Antes, no mesmo áudio ouvimos o deputado licenciado e secretário Sibá, que foi um dos que indicou 500 mil para que a obra fosse concretiza (a obra custou 1 milhão).

Áudio 1:

http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2017/06/prefeito-na-entrevista.mp3

No áudio dois ouvimos o agradecimento do Seu Leonardo, morador do bairro que sempre esteve junto à prefeitura ajudando e fiscalizando os trabalhos em nome dos seus vizinhos.

Áudio 2:

J R Braña B.

Editado by Maria Lúcia