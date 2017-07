GladsonC-DNiT: obra do trecho da BR capital-Sena é anunciada

do gab do senador Gladson/DNiT para este blog:

Na manhã desta segunda-feira (3) o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Thiago Caetano, assinou a ordem de serviços com a empresa Pinheiro & Lima Construção Ltda e as obras de restauração do trecho entre as cidades de Rio Branco e Sena Madureira foram iniciadas

O investimento total será de R$ 14 milhões. O trecho entre o Rio Andirá e a cidade de Sena Madureira, ficou sob responsabilidade do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC). O coronel Luiz Henrique, comandante do Batalhão, garantiu um trabalho de qualidade. “O BEC é referência em construção de rodovias na Amazônia. Graças a superintendência do DNIT, que agora tem autonomia, voltaremos a trabalhar no trecho”, destacou o coronel.

O prefeito Mazinho Serafim foi o primeiro representante do executivo municipal a falar. Ele lembrou que além das melhorias na trafegabilidade, os municípios ganham com o pagamento de impostos sobre os serviços. José Augusto, da cidade de Capixaba, lembrou que na BR-317, o trabalho de recuperação está avançado e executado com qualidade.

