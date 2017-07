Startup de educação: 10 dicas para acabar com a procrastinação nos estudos

Rômulo Madureira | SEVEN PR

Muitos vestibulandos têm seu rendimento de estudos prejudicado pela procrastinação, que significa deixar para fazer depois o que se pode fazer agora. Alunos que agem assim com frequência correm o risco de acabar se complicando, pois em ano de vestibular, nem sempre é possível correr atrás do tempo perdido e colocar o conteúdo em dia.

Para quem se identificou com o problema, temos uma boa notícia: existem alguns macetes para lutar contra a procrastinação. Os professores do Stoodi– plataforma de educação à distância focada em Enem e pré-vestibular – montaram um mini manual com 10 dicas para combater essa adversidade na vida dos vestibulandos.

1. Deixe bem claro quais são seus objetivos

Você precisa definir um objetivo maior. Por exemplo, “vou estudar para passar em Medicina na Unifesp”. Então, tudo o que você fizer terá como objetivo passar nesta universidade que você colocou como meta. Isso auxilia a direcionar e motivar os estudos porque você não estará estudando simplesmente para “passar em algum vestibular”. Você estará estudando para realizar seu sonho que, neste caso, é cursar Medicina na Unifesp.

2. Defina pequenas metas para chegar ao objetivo maior

Se passar em Medicina na Unifesp é o que te move, serão as pequenas metas, ao longo do processo, que nos farão obter excelência. Já sabemos o objetivo final, mas que tal definir o passo a passo dos estudos? Primeiro, você precisa saber tudo a respeito do edital. Depois, é hora de revisar os conteúdos que cairão na prova. O terceiro passo é resolver as provas anteriores para conhecer a linguagem do exame e por aí vai… Se você se preocupar sempre em dar o próximo passo, os estudos vão fluir muito melhor.

3. Faça um plano de estudos bem detalhado

Um dos principais requisitos para apresentar uma boa produtividade de estudos é ter organização. Por isso, tenha (e siga) um plano de estudos bem detalhado. Esse cronograma será seu termômetro. Dessa forma, você conseguirá avaliar se dará tempo de estudar tudo ou se é melhor focar na revisão de determinadas matérias, por exemplo.

4. Delimite horários para começar as suas atividades

Durante seu preparo para os estudos, você encontrará de tudo: desde conteúdos que você dará conta com facilidade até assuntos mais complexos, os quais tomarão uma tarde inteira de esforço. Por isso, planejar horários delimitados para estudar cada conteúdo é muito útil para ter um controle mais apurado e não se perder no tempo.

5. Intercale seus estudos com pausas estratégicas

Pensar em perder um dia inteiro estudando química pode parecer pesado, não? Mas e se você pensar que, logo depois deste conteúdo, vai dar uma pausa e comer uma coisa que você gosta? Assim tudo fica menos pesado e esse é o espírito da coisa. Intercale seus estudos com pausas estratégicas – momentos para dar uma volta na rua, comer algo, arejar a cabeça. Essas pausas podem amenizar o peso das atividades e te motivar a começar o quanto antes.

6. Negocie com você mesmo e se dê recompensas

Estudar para o vestibular não é nada fácil, então que tal reconhecer as suas pequenas conquistas? Se você seguir o cronograma certinho e ainda completar a lista de exercícios, você pode se dar um presente simbólico – comer um chocolate, um final de semana sem estudos ou outro benefício. Isso te ajudará a parar de adiar suas obrigações.

7. Controle seu estresse

A prática de atividades físicas, hobbies ou qualquer outro momento de lazer pode te ajudar a controlar o estresse. Fazendo isso, você terá mais disposição para estudare não precisará perder tanto tempo adiando a abertura dos livros para começar os estudos.

8. Descubra o que te distrai

Uma outra dica para você deixar de procrastinar é esquecer as redes sociais, desativar as notificações do celular ou qualquer outra coisa que te desfoque do seu principal objetivo: a aprovação no vestibular. Identifique todas as coisas que te distraem e mantenha distância delas enquanto estiver estudando.

9. Não se culpe por ter procrastinado

Infelizmente, procrastinar é algo natural. A maioria de nós encontra dificuldade em ficar concentrados por muitas horas seguidas. Então, sempre que você passar por uma situação assim, não se sinta culpado. Apenas corra de volta para os estudos.

10. Durma bem para estudar com facilidade

Você precisa de uma mente descansada para estudar. Se você estiver com o sono atrasado, será muito mais difícil desenvolver um raciocínio lógico por muito tempo. Resultado? Você terá uma tendência a procrastinar. Por isso, leve seu sono muito a sério e só comece a estudar quando seu corpo estiver descansado.

