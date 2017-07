Carta aberta ao senador Petecão

Terça-feira, 11, os senadores vão votar o projeto de Reforma Trabalhista imposto pelo governo Temer que põe fim aos direitos dos trabalhadores como 13º Salário, Férias e institui maldades como Trabalho Intermitente, Desrespeito às Mulheres Lactantes, Pejotização do Empregado e mais de 100 mudanças na CLT que precarizam ainda mais a situação de quem sobrevive de salário no Brasil.

Conheço, como quase todos no Acre, o senador Sérgio Petecão, que é um político oriundo do povo, da 6 de agosto, do segundo distrito…

Petecão é uma figura humana das melhores… Uma pessoa de bom coração e eu reconheço isso e sou prova, embora discorde de como vem conduzindo seu mandato desde o Golpe.

Escrevo esta carta pública para pedir a Petecão que repense o seu voto na terça-feira.

Que vote contra a Reforma Trabalhista desse governo que deve cair nos próximos dias!

Petecão não é um grande empresário…é um pequeno empresário do Acre e sabe que a legislação da CLT nunca foi obstáculo para o sucesso dos seus negócios.

É um disparate votar a favor dessa reforma quando se sabe – de norte a sul do país – que a sua aprovação não elevará o nível de emprego no Brasil…pelo contrário…as condições sociais vão piorar e, por tabela, os recursos da previdência também reduzirão…porque os trabalhadores vão recolher menos porque vão ganhar menos salários.

Senador Petecão, você não é um político de direita…dessa direita clássica que massacra o povo porque assim é o seu DNA.

Você, Petecão, tem sensibilidade, eu sei…você foi presidente da Assembleia do Acre por três mandatos…ajudou muito aos trabalhadores e seus sindicatos (com a ajuda dos seus colegas do PT e PCdoB à época) quando estes precisaram do seu apoio para as bandeiras defendidas.

Petecão, você não faz parte da Casa Grande brasileira.

Petecão, você é um político do povo e que o povo ama…é só andar pelo Acre para saber…e eu ando pelo Acre…e sei.

Você tem grande chance de se reeleger…especialmente se mudar o seu voto e votar contra essa reforma maldita que prejudica os trabalhadores brasileiros!

Não se deixe usar por essa elite que não o reconhecerá quando não tiver mais mandato de senador.

Você pode refazer parte dos seus votos equivocados nesta terça-feira, no plenário do senado.

O seu voto contra a Reforma Trabalhista é muito importante e pode ser decisivo.

Como alguém que o conhece de perto, faço esse pedido, que pode até não representar nada nem ser atendido por você…mas é do fundo do meu coração.

Procuro fazer a minha aqui neste blog para ajudar a derrotar e garantir os direitos dos trabalhadores que a Constituição Cidadã de 1988 garantiu com a força e a liderança do Doutor, esse sim, Doutor e deputado sempre, Ulisses Guimarães.

J R Braña B.