Campo de futebol em Sena já tem cortador… falta a grama

O prefeito Mazinho vai marcar um gol na sua administração com a inauguração do estádio de Sena Madureira.

Já está marcando…e para golear de verdade deveria propor um nome para o estádio…Arena Pe. Paolino.

A população decide.

Numa grande e mobilizada eleição…plebiscitária!

Com o TRE ajudando e dando credibilidade à escolha.

Nada mais democrático.

Agora essa ‘grama’ nativa do campo de futebol não dá…é preciso um esforço extra para que o estádio tem uma grama de verdade.

Podem ter o melhor cortador que não resolve…porque não é grama… é capim.

Grama é outra coisa.

E mais: o piso precisa ser melhorado, nivelado com equipamento e conhecimento…acertado…não é na tora.!

O futebol e os meninos de Sena que jogam precisam jogar numa grama de verdade…coisa que os velhos, como eu e o Hermano – nunca tivemos na juventude…só joguei em grama de verdade na inauguração do Arena da Floresta…no time do JV… e ganhamos do time do TV.

Então, prefeito, estamos vendo o esforço…mas o nome Pe. Paolino e uma grama de verdade…seriam perfeitos!

Daria até para gritar….:

Gooool do Mazinho!

J R Brãna B.