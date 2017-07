Rondônia (que produz tudo) compra camisinha feita em Xapuri

AgGov:

A fábrica de preservativos masculinos do Acre, Natex, segue com sua produção a todo vapor para atender solicitações do Ministério da Saúde (MS) seguindo o fluxo de demandas de envio para os estados brasileiros.

O contrato entre a fábrica e o MS se dá por intermédio da Fundação de Estado de Tecnologia do Acre (Funtac). Nesta semana, por exemplo, mais uma carga foi enviada com destino a Rondônia, no total de 1.503.936 unidades. Já o envio mensal para fora do Acre gira em torno de quatro milhões, segundo informações repassadas pela Funtac.

Em 2016, a fábrica forneceu para o Ministério da Saúde (MS) o total de cem milhões de unidades. Para este ano, o fluxo segue dentro do programado.

