Em ramais de Sena rede e solidariedade são a salvação de adolescente (f)

O blog recebeu nesta sexta as fotos de uma pessoa sendo levada em rede num ramal de Sena Madureira porque não há condição de trafegabilidade.

(as fotos com texto anexo: ‘hoje pela manhã, moradores do ramal do 20 Gleba São Jorge, tiveram que carregar numa rede uma adolescente deficiente para que a mesma pudesse chegar até à BR 364 e ser encaminhada ao hospital da cidade….’)

É muito sofrimento!.

Não há como ser diferente: as estradas com acesso (BRs) são todas ocupadas as suas margens por fazendeiros improdutivos, em sua grande maioria…o povo que produz, os pobres, esses ficam isolados em ramais e zonas rurais sem a menor dignidade.

Com a palavra, o poder público em todas as esferas (municipal, estadual e federal, especialmente, pois Temer cortou pela metade os recursos para a recuperação de ramais este ano).

J R Braña B.