Prefeitura de Sena deve ter a sua usina própria de asfalto

É uma importante aquisição da prefeitura do município, que deverá inclusive vender serviços para municípios próximos (Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá…).

O prefeito Mazinho demonstrava não caber em si de alegria com o certificado bancário autorizando a compra da máquina…merecida alegria, registro!

O que destoa na imagem é o senador dos milhões, atrás, com sorriso forçado para a foto – que dias atrás deu uma banana aos trabalhadores do Brasil, do Acre, especialmente, ao votar contra os seus direitos no senado…GladsonC ajudou a acabar com a CLT.

Ano que vem ele vai pedir o voto dos trabalhadores para ser governador…

Peçam a ele para pedir votos aos empresários.

J R Braña B.

