Governo Temer prepara demissão em massa de servidores

Plano de Demissão Voluntária (?) está sendo preparado para o setor público.

É só o começo…

Estadão:

Em dificuldades para fechar as contas, o governo vai lançar até o final do mês um programa de demissão voluntária (PDV) para servidores federais do Poder Executivo, segundo informou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, ao Estadão/Broadcast. A ideia é oferecer aos interessados até 1,5 salário por ano trabalhado. Uma Medida Provisória (MP) deve ser editada entre hoje e amanhã para estabelecer as normas do programa. A expectativa do governo, segundo Oliveira, é de uma economia de R$ 1 bilhão por ano.

O cálculo inicial do ministro é de que cerca de 5 mil servidores façam a adesão – ou seja, aproximadamente 1% do contingente de servidores. É uma quantidade parecida ao PDV lançado durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

(…)

globo vídeo

PS: só não caia nessa esparrela de rombo na previdência para justificar demissões de servidores…o problema não os salários…o problema é o próprio governo, que não tem legitimidade para estar onde se encontra..