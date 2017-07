PRF é muito eficiente mesmo…

Tenho todos os defeitos do mundo, porém…

-Não ando bêbado dirigindo carro…

-Respeito faixa de pedestre e os pedestres…

No centro da capital uso o app da prefeitura e contribuo com a arrecadação do município…

-Não ando em alta velocidade…

-Não falo ao telefone quando estou dirigindo…paro, normalmente.

-Não estaciono em local para idosos, cadeirantes…

Hoje recebi uma multa…fui verificar…saída da UFAC…estava sem cinto…

É muito cômodo (para não dizer cinismo) ficar num trecho de 300 metros multando motoristas quando tudo se resolveria com procedimentos educativos de convencimento.

Não uso película fumê no carro (não preciso me esconder de nada)…recebe multa também os que andam sem cinto com películas 100% escuras?

Entendi…

Sem choro…Multa…: 127,69 pilas… com desconto 102,15.

5% do meu salário…

E mais cinco pontos na Carta…tô no limite…cinco passa, né?

Pois é: dirijo pela BR-364 quase toda semana (Sena indo e voltando)… uma rodovia péssima em tudo…inclusive em fiscalização…nunca encontrei a PRF orientando, fiscalizando, prevenindo, fazendo o seu dever de serviço público…

Só aparecem quando acontece uma tragédia.

Quando não há mais solução…

Ah, entendi de novo…a prioridade é somente multar para arrecadar dinheiro para o governo ilegítimo.

Eficiência total.

J R Braña B.