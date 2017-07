Expoacre: Safadão ensina como se faz política em cima do palco

Não fui ver o Safadão na Expoacre.

Não curto suas músicas…

Mas me disseram que fechou a Expoacre.

Deu um show de simpatia e de como um artista deve se comportar em público.

Deu uma aula aos políticos…

O ponto alto, me contaram, foi na hora que perguntou se havia alguma mulher que foi traída…

Apareceu uma, que subiu ao palco.

Safadão dançou com a moça desprezada…depois pegou o celular dela e enviou uma mensagem ao ex..

-Você pensa que ela é ruim?…pois agora ela está no palco com o Safadão…!!! – leu no microfone o que escreveu.

O público foi às nuvens…

E Safadão fez o melhor que sabe: distrair o publico.

Na hora de retornar para casa, a realidade reaparece ao público…

O preço criminoso dos táxis.

J R Braña B.

