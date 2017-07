O senador Jorge Viana falou nesta quinta-feira à Aldeia FM, do principado de Sena Madureira, no programa do Sorriso.

Ouça:

No começo da tarde aqui em Rio Branco tive um longo papo de política com o senador Jorge Viana…falou-se de tudo…Até da Venezuela…que JV acha que o Brasil está ficando igual àquele país…acrescentei que o Brasil está virando uma ‘Venezuela de direita’…ele achou interesse o termo e concordou. – J R Braña B.