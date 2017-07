Apesar de tudo, Sena Madureira tem saída!

O prefeito Mazinho Serafim não sabia….

Que a prefeitura estava quebrada?

Que os recursos para investimentos seriam escassos?

Que as dívidas do município (nos termos atuais) são impagáveis?

Que as negociações feitas com INSS, FGTS, EletrobrasAC foram mal conduzidas?

Que essas mesmas negociações draconianas foram impostas de goela abaixo por esses órgãos do governo federal?

Que teria dificuldade de fechar a folha dos servidores todo mês?

Que os recursos atuais de Brasília não seriam suficientes?

Que teria que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (lei inventada pelo FMI e adotada pelo PSDB no governo FHC para reduzir investimentos sociais e em recursos humanos)?

Que os 5.500 municípios do Brasil estão quebrados devido à concentração de recursos pela União?

Que teria dificuldade em montar uma equipe que fosse capaz de reinventar a gestão em Sena?

Que metade da população de Sena vive do Bolsa Família que o Temer, do seu partido, o PMDB, reduz todo mês a sua abrangência?

Que teria que ter um plano ousado de desenvolvimento para a cidade (e até hoje não tem)?

Que a cidade carece de tudo (segurança, saneamento, educação, cultura, esporte, economia, tecnologia, serviços etc…)?

Que administrar uma padaria, uma usina seja lá do que for – é muito diferente do que gerir a coisa pública?

Que na administração pública o diálogo é essencial?

Que competência é fundamental numa administração?

Que não basta o voluntarismo e o oba-oba para tocar uma cidade de 50 mil habitantes?

Que pôr culpa em todos os ex chamando-os de corruptos e ladrões não vai mudar o quadro?

Que no grito e na porrada não se resolvem nada na gestão pública?

Sim, o prefeito Mazinho sempre soube de tudo isso…mas parece que esqueceu.

Venceu democraticamente as eleições em 2016 e terá que seguir adiante à frente do município.

Ou o prefeito não quer continuar prefeito ‘porque não sabe fazer dinheiro’?

Vai arregar?

Espero que não!

Duvido que o prefeito abra mão do glamour de ser prefeito e paparicado pelos sabujos que tem em todo lugar…

Seria muito feio e uma total desmoralização para o prefeito e para o PMDB abandonarem o barco agora.

Tentando ajudar, repito: ainda há tempo para uma gestão sóbria e eficiente em Sena Madureira.

Ainda há tempo.

Cabeça no lugar, prefeito!

A este blogueiro não interessa o quanto pior melhor ao principado de Sena Madureira.

J R Braña B.

