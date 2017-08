Nojo! Senadores e empresários na Fieac não enxergam quem os servem (assista)

No blogpost anterior publicamos um vídeo completo da reunião dos senadores Petecão e GladsonC na Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

O vídeo, pasme, foi postado no FB do senador Petecão…inacreditável, mas é verdade.

Enquanto Petecão contava porque votou pelo fim da CLT e pela Reforma para favorecer somente os empresários, uma senhora, provavelmente funcionária da entidade patronal, servia água aos patrões senadores-empresários e aos empresários-empresários.

Às gargalhadas, os empresários deliravam com as contações de história do senador Petecão, que chegou a dizer que o voto contra os trabalhadores ‘foi o voto mais tranquilo que já deu no senado’.

O regozijo com as vantagens para explorar a mão de obra com menor custo a partir de agora era tanto que nem perceberam que ali, os servindo, havia uma mulher, no seu ofício…que, séria, cumpria a sua tarefa.

As gargalhadas dos empresários, entre eles um dono de hotel e o da pecuária (aquele mesmo que foi preso acusado de pedofilia que me recuso a escrever seu nome aqui) e outros… dão nojo…

Nojo é pouco! Assista abaixo…

Petecão poderia cumprir um papel bem diferente.



J R Braña B.

PS: se desejar ver o vídeo completo (precisa estômago para ouvir e ver as gargalhadas) clique no post abaixo,

Antes publicamos…: