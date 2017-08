Vox Populi: 61% aprovam o prefeito Marcus Alexandre (Viu, GladsonC!?)

Pesquisa encomendada pela TVGAZETA/VOXPOPULI mostra claramente que a oposição no Acre não está com essa bola toda.

Está com a bola pelo meio…admitamos!

O prefeito Marcus Alexandre, de Rio Branco, tem 61% de aprovação (positivo) da sua administração.

Marcus Alexandre nem decidiu ainda se será o candidato ao governo pelo PT, mesmo todo mundo sabendo que será ele o nome da Frente Popular para a disputa em 2018.

Ao contrário do senador GladsonC, que está em campanha desde 2010, o prefeito da capital tem 46% de intenção de voto na estimulada (quando o entrevistador mostra os nomes dos potenciais candidatos). O mesmo índice do senador do PP.

Agora imaginem um debate entre Marcus Alexandre e GladsonC no rádio, internet e na tv?

O Bocalom viu a pedreira que é enfrentar o prefeito da capital….ka ka ka!

Um dica para GladsonC: começa a decorar o nome dos municípios do Acre…

Para o senado, a disputa deve dar a lógica, segundo a Vox: JV e MBittar.

JV será o candidato da maioria…de todos os matizes (do crente ao ateu e macumbeiro) JV obterá votos…

MBittar também é muito forte eleitoralmente…admitamos novamente!.

Petecão subestimou a votação da Reforma Trabalhista…vamos ver se a Fieac e a Acisa vão dar os votos que ele precisa.

Para presidente, o Acre é traço em número de votos…a Bla Blá pode ficar na frente à vontade e o truculento Bolsonaro pode fazer o seu barulho com os setores mais despolitizados e atrasados à vontade também.

