Rocha retoma PSDB no Acre (MBittar se vinga na pesquisa)

Juíza concede liminar e diretoria estadual ligada ao Major Rocha volta a dirigir o PSDB no Acre

Uma decisão da juiza Zenice Mota Cardozo, da 3ª Vara Cível de Rio Branco proferida no processo 0708242-07.2017.8.01.0001 devolveu a diretoria do PSDB no estado do Acre para o grupo liderado pelo deputado federal Major Rocha. A intervenção foi realizada irregularmente com a senha do presidente nacional do partido, senador Aécio Neves, mesmo este estando afastado da direção partido. Rocha comemorou a decisão.

-Nós sofremos uma tentativa de golpe (…) – disse Rocha.

Golpe os tucanos entendem como ninguém…

É exatamente por conta do golpe na democracia e na Constituição que o Brasil está de ponta cabeça com o presidente ilegítimo sendo hoje ‘julgado’ pelos comprometidos deputados federais.

Quanto ao MBittar deve estar rindo à toa com o resultado da pesquisa VoxPopuli:



J R Braña B.