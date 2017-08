2018 à vista: sen JV em Sena encontra com partidos da FP e ex-prefeito Nilson

O senador Jorge Viana se encontrou nesta manhã de sexta no Deracre em Sena Madureira com Nilson Areal e falou com sobre diversos temas, inclusive prestou solidariedade à família do ex-prefeito, cuja filha foi vítima um assalto na capital no mês passado (JV visitou a loja da família na cidade e conversou também com Leuda Mendes, mulher de Nilson).

Em relação à política, JV e Nilson conversaram sobre tudo: quadro nacional, trabalho, Deracre, eleição estadual e o cenário para 2018 em Sena.

Jorge Viana, que deverá ser candidato do PT à reeleição ao senado, ficou de retornar a Sena e conversar com Nilson e seus apoiadores no município.

O senador sabe que Nilson Areal tem grande influência no eleitorado do município e pode ajudar muito em 2018.

-Ele tá animado – disse Nilson ao blog.

Senador com partidos da Frente Popular

Mais cedo JV tomou café no mercado da cidade com uma dezena de dirigentes partidários da Frente Popular de Sena, entre eles o ex-prefeito Mano Rufino.

Antes publicamos…: