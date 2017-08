Rocha quer preservação do ambiente com Zona Franca no Juruá

do gab do dep Major Rocha para este blog:

Criação da Zona Franca de Cruzeiro do Sul avança em mais uma comissão da Câmara Federal

Na manhã desta quarta-feira (9) o Projeto de Lei (PL) 1955/2015 de criação da Zona Franca de Cruzeiro do Sul, de autoria do deputado federal Major Rocha (PSDB) foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço (Cdeics). Agora só faltam duas comissões para o PL ir ao Senado: Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça.

O deputado Rocha ressaltou o fato da instalação das indústrias no parque industrial na cidade de Manaus terem atuado como um polo gerador de renda para todo o Estado do Amazonas, permitindo assim uma maior e melhor proteção às florestas e ao ambiente.

“Quando se trata de proteger o ambiente, não basta apenas o discurso preservador, ainda que isso seja importante, mas é preciso oferecer condições de desenvolvimento econômico social para a população e isso o Amazonas conseguiu com a ZF de Manaus”.

Rocha destacou ser necessário ainda percorrer um bom caminho, como as outras duas comissões da Câmara Federal e, depois, todo o trâmite no Senado. “Mas nós vamos nos empenhar no acompanhamento do PL 1955/2015 até sua sanção presidencial e a implementação na nossa querida Cruzeiro do Sul”, complementou.