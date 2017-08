Seca do Rio Acre já é a 2ª maior (vídeo com pres do Depasa)

O blog ouviu no final desta manhã de quinta-feira o presidente do Depasa (órgão que cuida do Sistema de Abastecimento de Água).

Edvaldo Magalhães explicou que foi posto em ação um plano de contingenciamento para evitar que a capital sofra com racionamento de água.

-É preciso a sociedade ajude, como sempre ajudou em anos anteriores – diz Edvaldo.

Ouça abaixo





Nas redes…

