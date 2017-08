Agora vai…avenidas Brasil e principal começam ser recuperadas em Sena

Pelo menos a principal via de acesso ao centro do município e a principal estão sendo recuperadas.

As fotos mostram homens trabalhando na Avenida Brasil (construída ainda no governo Jorge Viana…os postes bonitos e as lâmpadas que iluminavam a pista sumiram todos…inacreditável!) e Avelino Chaves.

Do FB da prefeitura de Sena, que diz que ‘o prefeito’ é que inicia (sic) o tapa-buraco…’

O prefeito não inicia nada…quem faz tudo são os trabalhadores, com recursos da prefeitura.

O prefeito decide, determina, orienta…

É básico…

J R Braña B.