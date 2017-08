Nota Oficial: empregado de senador denigre empresa Peixes da Amazônia

O Governo do Estado do Acre repudia a covardia e a injustiça sofrida pelo empreendimento Peixes da Amazônia. A empresa foi vítima de ataques em reportagem assinada por jornalista nomeado no gabinete de um senador pré-candidato (quem poderia ser….GladsonC? – J R Braña B.) ao governo do Estado.

Os detratores, que deveriam defender a indústria local, optam por denegrir a dignidade dos trabalhadores da Peixes da Amazônia e dos mais de seis mil produtores de peixe do Acre, entre pequenos, médios e grandes.

A reportagem agride a qualidade do produto comercializado na indústria de pescado. A verdade é que a Peixes da Amazônia passa por inspeções de rotina rigorosas, atendendo aos padrões legais e de higiene, cumprindo a legislação brasileira.

A inspeção de rotina é utilizada por qualquer empresa no mundo que atue com responsabilidade, para que faça correções, caso necessárias, mas jamais isso pode ser confundido ou usado para desonrar a imagem de uma indústria.

A Peixes da Amazônia é uma empresa que atua no sistema público-privado-comunitário, com os equipamentos mais modernos da América Latina, conservando a natureza, fazendo o manejo das águas e produzindo a mais saudável proteína animal. Talvez isso incomode os que apostam na política do atraso.

Entendemos que a Peixes da Amazônia sofre o mesmo tipo de ataque covarde que fizeram com a carne brasileira, que é a melhor do mundo. Tudo isso motivado por questões partidárias e por interesses escusos.

Por fim, reafirmamos que iremos continuar trabalhando para fortalecer a economia de baixo carbono e de base diversificada, bem como combatendo inverdades e covardias que têm tão somente o fito de fazer política pequena contra aqueles que querem um Acre grande.