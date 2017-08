Sena, aproveite Marcus Alexandre mesmo que seja por 120 minutos

Não é raro ouvir reclamações em Sena de que as lideranças estaduais da Frente Popular vão ao município com tempo programado.

Com contagem regressiva no play…10, 9, 8, 7, 6….

Duas horas no máximo de permanência na cidade.

Dizem até que o município virou corredor…

Pit stop para abastecimento… e segue o trecho…

Nesta manhã de sexta, Marcus Alexandre, o senador JV e Ney Amorim vão passar na cidade, às 7 da matina, e tomarão café no Aquarela, do Jota Alves…aproveitarão para conversar com a Frente Popular do Iaco..

Seria um bom momento para pôr o assunto à mesa.

Especialmente para Marcus Alexandre…

Ou Sena Madureira se dá importância….

Ou…

J R Braña B.