Carlos Vale (DEM-Sena) é uma exceção nesse partido

De Carlos Vale (DEM-Sena) para este blog:

Eu, Vereador Silvano Farias, Suplentes de Vereador Boécio Moab, Neto Letras, Valdimar Jardim, O líder Sindical Zé de Souza, Ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena – STR, Gestor de Publicas Raife Arante, Professora Rosângela Alcântara, Servidora Pública Silvana Ribeiro e demais lideranças do Partido no município.

O DEMOCRATAS de Sena é um dos partidos da Oposição que mais tem crescido no município e é estratégico para o DEM Estadual na consolidação nas eleições de 2018. Pois, apresentará o nome de Carlos Vale para Dep. Estadual na regional do Purus.

O Diretório de Sena Madureira dá as boas-vindas ao Dep. Alan Rick à família DEMOCRATAS e agradece a vinda ao Acre do nosso Líder dos DEMOCRATAS no Câmara Federal Dep. Efraim Filho!

(Carlos Vale)

PS: Carlos, o seu perfil pessoal e político não combina com o DEM (que deve mudar de nome em breve para ver se melhora o filme junto ao povo…Carlos, repetindo, você merece estar num partido que pareça mais com você… mais humano e solidário com o povo…) – J R Braña B.

