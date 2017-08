/

Desentendimentos entre a superintendência do Banco da Amazônia e interessados em financiamentos aconteceram na sexta-feira durante reunião na sede do STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) do município.

O tempo fechou entre o superintendente e um proprietário de fazenda na cidade, que teria tido indeferido o seu pedido de financiamento pelo Pronaf (da Agricultura Familiar) por não atender aos critérios do programa do governo federal.

Trovoadas no STR…