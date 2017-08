Lula: serei forte como candidato, libertado, preso, vivo ou morto (v)

No 247/TVE Bahia:

Em entrevista à TV Bahia e ao Nocaute, o ex-presidente Lula mostra que estará, sim, no processo eleitoral de 2018; “Se eu não for candidato, eu quero ser um cabo eleitoral muito forte. Eles têm que saber disso! Eu serei forte como candidato, serei forte como cabo eleitoral serei forte libertado ou preso, vivo ou morto”, disse o ex-presidente, numa entrevista conduzida por Pablo Villaça; Lula também afirmou que o objetivo dos articuladores e apoiadores do golpe é tentar barrar sua candidatura no ano que vem: “O que precisamos fazer é organizar a sociedade para garantir que se tenha eleições em 2018 porque não está certo que teremos eleições no próximo ano”; assista a íntegra abaixo:

2ª Parte:

3ª Parte: