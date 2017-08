Shopping Popular da capital: se a oposição não atrapalhar a obra vai pegar vento

Do gab do senador JV:

Acompanhando do senador Jorge Viana, o prefeito Marcus Alexandre esteve em audiência com o ministro Carlos Marx, nesta quarta-feira, 30, no Ministério do Turismo

Em pauta a gestão para a liberação de recursos referente a medições já executadas na obra do Shopping Popular de Rio Branco. A regularidade no cronograma de desembolso financeiro é necessária para a continuidade da obra na capital.

Abrangendo uma área de 12 mil metros quadrados, o Shopping Popular de Rio Branco está sendo construído ao lado do Terminal Urbano. Atualmente, a obra estava com duas medições pendentes, mas nesta terça o ministro Carlos Marx acenou positivamente para liberação de recursos nos próximos dias.

“Mesmo sabendo das dificuldades decorrentes da crise econômica pela qual passa o país, estamos lutando para que a obra do Shopping Popular tenha continuidade”, ressalta o prefeito Marcus Alexandre, que cumpriu dois de agenda intensas em Brasília nesta terça-feira, 29, e quarta-feira, 30, na busca de recursos para que importantes obras não parem na capital.

