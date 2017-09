Bola dentro do Petecão: ajuda para inaugurar Estádio em Sena (a)

O senador Sérgio Petecão, ainda à época do prefeito Nilson Areal, destinou recursos para o estádio da cidade que, pessoalmente, defendo e gostaria que se chamasse Arena Pe. Paolino (proponho um Plebiscito coordenado pelo TRE).

O Templo do futebol no principado será inaugurado este mês, no dia 23, garante o prefeito Mazinho.

Ouça o senador Petecão:

J R Braña B.

