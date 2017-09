Rio Branco a Cruzeiro pela ex-BR-364: 16 horas de sofrimento (v)

Um aperitivo do oestadoacre de 1 minuto da viagem de ônibus do comunicador Chico Melo (rádio Integração) da capital a Cruzeiro do Sul.

Chico pegou o busão às 7h45min de sábado em Rio Branco e só chegou em casa quando faltavam 15 minutos para o domingo.

Obras na rodovia?

Chico não viu uma viva alma do DNit, do senador GladsonC – trabalhando no sábado…

Assista o aperitivo…amanhã, o vídeo editado com entrevistas com motoristas e moradores da BR-364.

Imagens de Chico Melo para este blog:

