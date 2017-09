Temer/PMDB/PSDB cortam metade dos recursos do DNiT (v)

Em discurso na tribuna do senado, o senador JV confirma a informação de corte de metade dos recursos previstos para o DNiT (ligado ao ministério dos transportes) para o próximo ano.

Adeus, BR-364 e 317!

(nesta manhã, numa emissora de Cruzeiro do Sul, o senador GladsonC disse que as ‘obras na BR-364 continuam…’… ver ao final do post viagem pela rodovia do repórter Chico Melo (da rádio Integração, do Juruá)

Falei no Senado sobre a resposta do DNIT ao meu relatório da BR-364. Departamento notificou empresas a retomarem trabalho de recuperação! pic.twitter.com/kGxZ25rtDi — Jorge Viana (@jorgeviana) 6 de setembro de 2017

Antes publicamos…: