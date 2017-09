Reaças do Ipê reagem contra imagens de Che e Chicos em muro de vizinho

A Chácara Ipê deveria chamar-se Chácara Areia.

Areia não tem cor.

É desbotada.

Mortiça,

Descorada.

Deslavada…

Sem graça…

Pois bem.

Parte dos vizinhos desse condomínio em Rio Branco (onde moram os poucos ricos da cidade…poucos, porque no Acre a maioria é pobre (classes C, D e E) e nos municípios metade vive do Bolsa Família) está incomodada com as imagens de Che Guevara, Chico Mendes, Chico Buarque e outros… expostas no muro da casa de Edvaldo Magalhães e Perpétua, os dois ex-deputados.

Talvez alguns do Ipê prefiram apenas o tijolo frio, sem vida…’garantindo’ as suas seguranças individuais e de suas famílias dos delinquentes sem foro privilegiado e do mundo real.

Segundo o ac, vão fazer até assembleia no condomínio para debater em plenário se essas imagens não ofendem os bons costumes dos moradores da redoma do sítio privado.

Dá licença…

J R Braña B.

PS: Nem tudo no Ipê é reação…Narciso Mendes (que mora nessa chácara), tem avançado…lentamente, mas tem…ele esteve no serviço público de saúde e elogiou o tratamento recebido…para quem um dia furava os olhos da foto de Tião Viana no seu escritório na TV Rio Branco, e agora elogia o SUS – é um avanço extraordinário…Viva o Acre!

