Fique tranquilo, prefeito…a partir de novembro a Lei Áurea estará extinta!

A justiça impediu agora a prefeitura de Sena Madureira continuar com a política de contratações de provisórios. porém, a partir de novembro, o município, o estado, as empresas de um modo geral – vão começar a viver no paraíso do mundo do trabalho (do patrão) que sempre desejaram.

Vai começar a valer de fato e de direito a Reforma (Fim dos direitos) Trabalhista.

Contratações irão poder ser feitas de tudo quanto é modo.

Acordado sobre o Legislado (adeus acordos coletivos e convenções), Provisórios, Trabalho intermitente, Autônomo Exclusivo e pagando até menos que o salário mínimo.

Sim, a Reforma Trabalhista que o Congresso corrupto aprovou a mando do governo corrupto e dos grandes empresários permite tudo isso.

E quem ficou marcando bobeira e não pressionou o seu deputado, o seu senador, agora vai começar a pagar o pato com a precarização do trabalho.

(Precarização é igual: salário de fome, instabilidade completa, piores condições no local de trabalho e quase nenhuma possibilidade de aposentadoria.)

99% dos trabalhadores do Acre não sabem o que significa o projeto da direita golpista sobre o Fim dos Direitos Trabalhista.

Não houve esclarecimentos suficientes nem luta de rua para explicar essa atrocidade do governo e do congresso corruptos.

Os que precisam de um trabalho vão começar a saber e a entender da Reforma Trabalhista (na verdade, contrarreforma) na prática…

Então, prefeitura de Sena, fique tranquila…a partir de novembro não será mais preciso concurso público e vocês poderão contratar a torto e à direita.

A Lei Áurea já era…

Os trabalhadores que se f….!

Foi para isso que deram o golpe, entendeu?!

Para te ferrar, trabalhador, servidor, assalariado!

Parabéns aos que gritaram Fora, Dilma…Fora, Lula!…e Fora, PT!

J R Braña B.