Iminente fechamento da 364: Deracre vai recuperar porto de Cruzeiro (ouça)

Parece inevitável o fechamento da BR do Fim do Mundo…

O Gov/Deracre vai começar a recuperar o porto do município de Cruzeiro do Sul.

É a volta das balsas e o quilo do tomate a R$ 15….o valor do litro da gasolina já passou de R$ 6.

A informação sobre a recuperação do porto no Juruá é do diretor do Deracre, Cristovam Moura, a este blog.

