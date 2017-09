Sena 113 Anos: árvore caída na estrada e…

Devido a queimadas uma árvore caiu neste sábado e está impedindo o trafego de veículo pela via normal da estrada BR 364 (a rodovia do fim do mundo)…os motoristas têm que sair da pista seguir viagem entre Sena e a capital.

O incidente é nas proximidades de Sena (cerca de 40 km)..

Detalhe: na foto, aparece dois veículos na subida após a árvore caida, um caminhão e uma caminhonete vermelha (dos Bombeiros), logo atrás.

Os integrantes do carro dos Bombeiros viram a árvore caída, fizeram o desvio e seguiram em frente rumo a Sena como se nada tivessem notado de anormal.

Esquisito, não…?

Motorista tem que sair da pista para seguir viagem

