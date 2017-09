Sena 113: a festa popular foi maravilhosa…! (a dos políticos, dispensável) (f,v)

Não dá para não reconhecer: o prefeito Mazinho fez uma linda festa popular no principado de Sena Madureira!

E a cidade retribuiu como sabe…apoiou do primeiro ao último minuto.

Um dos grandes problemas da gestão passada, do ex-prefeito Mano, foi não ter compreendido que Sena Madureira adora, ama os festejos, as festas…!

O povo, mesmo com sua dificuldade, esquece um pouco as suas tragédias diárias e se contamina de alegria e o resto a gente sabe o que acontece.

Parabéns à prefeitura pela linda festa popular dos 113 Anos!

Vai ficar na história e na lembrança de todos!

Estádio de futebol



Consenso na cidade: todos queriam ver o estádio de Sena funcionando.

(Recursos de emendas do senador Sérgio Petecão)

Completamente cheio suas arquibancadas acomodaram os madureirenses que ficaram horas e horas prestigiando a solenidade de inauguração.

Em que pese os longos e enfadonhos discursos ninguém arredou de lá até o ponta-pé inicial dos jogos esperados.

O que interessa: Sena agora tem o estádio para competir no futebol acreano.

Usina de Asfalto



Já disse aqui no blog mais de uma vez que o prefeito Mazinho Serafim (algumas pessoas em Sena até hoje não aprenderam a pronunciar…e chamam ‘Sarafim’) tem todos os defeitos do mundo, mas tem uma virtude importante: é persistente e não desiste daquilo que acha ser o correto.

Batalhou e convenceu um aliado seu (no caso o senador GladsonC) a indicar recursos para a compra dessa usina que deverá, enfim, por um fim, nas ruas ridículas da cidade.

Desfile antecipado no dia 24



Teve quem não gostou da antecipação do desfile, mas, o importante é que evento foi promovido e conseguiu ganhar em importância e atenção popular.

Mazinho tem tanta ‘sorte’ que até uma meia-dúzia de homens do Exército (que estava tapando buracos na entrada da cidade) foi ajudar a prefeitura no desfile na avenida.

Sorte ou tudo combinado (não importa).

Vejam que a recuperação dos buracos (meia-boca) foi no fim de semana dos 113 Anos.

Quem chegava à cidade logo dava de cara com o Exército trabalhando nos buracos…e era levado a pensar: ‘esse prefeito é Pho….da!’

Mazinho mostrou que não é um néscio.

Amado Batista (festa pública e particular)

Amado Batista, inédito em Sena, arrebentou!

Fazia tempo que a cidade não via um show de um artista consagrado no Brasil: os últimos foram ainda no tempo do ex-prefeito Nilson Areal (Margareth Menezes, Netinho e Araketo, que fecharam a cidade também).

Amado Batista foi uma festa particular de Mazinho e sua princesa Meyre…e que depois virou uma festa popular que reuniu, nas minhas contas realista – entre 10 a 12 mil pessoas.

Ou seja, um quarto da população do município saiu de casa para ver o Amado Batista na festa de 25 anos de casamento de Mazinho e sua princesa Meyre.

Juntou a fome com a vontade de comer.

E deu tudo certo.

O principado pegou (‘princesas e príncipes’)



Até o Amado Batista foi informado que Sena é chamada de principado aqui neste blog.

Assista ao vídeo que ele fez anunciando o seu show em Sena:

Ele chama os moradores do principado de ‘príncipes e princesas’…

Este blog é metido….

E por fim



O blog, mais uma vez – procurou se dedicar de corpo e alma a Sena Madureira.

Durante todo o fim de semana de festa priorizou os assuntos dos 113 Anos.

Hora notas boas, hora notas ruins, hora notas mais ou menos…

Mas valeu o esforço: foram mais de 6,5 mil acessos durante as festas!

Num blog que só trata de política do Acre, do Brasil e de Sena Madureira.

Muito obrigado aos melhores leitores e aos colaboradores de todos os cantos!

E Viva o principado de Sena Madureira!

Sena 114 Anos está logo ali!

J R Braña B.

