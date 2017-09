Sibá: Feira de Ciência em Assis Brasil (gif)

Do sec Sibá Machado para o blog:

Agenda desta Terça-feira em Assis Brasil:

– Feira de Ciências com os Estudantes da Escola Íris Célia Cabanelas do Oitavo e Nono Ano e Ensino Médio.

Fizemos o DESAFIO para DUAS Redações e Experimentos Científicos: a) Construir um Biodigestor b) Adaptar um Motor a Hidrogênio;

– Reunião com Representantes do STR, da Prefeitura, Lideranças Políticas para acertar a participação no intercâmbio do Café Clonal e no Congresso das Cooperativas.

Agradeço ao IFAC, as Escolas Boa União e Leôncio de Carvalho e o IMCF que gentilmente aceitaram a Missão de apresentar Trabalhos Científicos neste evento.

Tivemos ainda a participação do Gabinete do Senador Jorge Viana.

Sucesso Total!