Carro oficial – A cena foi hoje, 30, às 13h27min, numa creche de Rio Branco…é muito fácil saber quem é a espertinha.

Um veículo oficial da polícia civil (perícia criminal), dirigida por uma mulher (uma policial, claro) sobe a rua Buriti, que fica entre o Araújo Mix e o clube AABB, para em frente à creche, uma outra moça desce com o pequeno no colo e entrega para alguém na creche.

O BBB dos vizinhos não deixou passar em branco.

Bem….

E só os políticos usam o dinheiro do povo em benefício próprio, né?

Vai ver é uma dessas figuras que veste camisa verde amarela da seleção e mete o malho no governo, no Tião Viana, no Lula e no PT chamando-os de gzkr$%krgrzz e de muito mais.

