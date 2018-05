Com essa onda contra a política, os políticos perdem o foro…correto, mas está incompleto.

Falta agora o Congresso indecente golpista (se ainda restar alguma dignidade) acabar com o foro do judiciário, MP e afins…aprovar o projeto do senador Requião, do Abuso de Autoridade e pôr fim ao Auxílio Moradia, de quase 5 mil…valor maior do que recebe 90% da população brasileira.

Isso fora os salários acima do teto (33 mil) de 80, 90, 100 e até 120 mil ao mês…que escandalizam o país todo dia quando saem em manchetes.

O piso do professor é 2,4 mil (menos do que um salário mínimo em qualquer país decente da Europa)

É muita justissssssa neste país!

Em tempo:

O discurso de hoje do senador Roberto Requião (P-MDB-PR) defendendo o fim do foro privilegiado para todos, inclusive para juízes e promotores.

J R Braña B.

(Ouça a rádioweb oestadoacre…só clicar no play no começa desta página)