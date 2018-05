Desemprego no país do golpe

Grupo do Desalento (Ipea) – É o grupo de pessoas que gostaria de trabalhar, mas que desiste de procurar emprego….claro, as pessoas procuram, procuram e não acham.

Desemprego já bate nos 14 milhões…o governo do golpe é incompetente para fazer a economia funcionar….e a classe média não arruma mais emprego acima de dois salários mínimos. É o empobrecimento da maioria.

Desemprego do golpe empata com o desemprego do governo FHC.

(…)

do Ipea

O BMT (Boletim do Mercado de Trabalho) também traz uma seção de notas técnicas, que tratam de horas dedicadas ao trabalho e lazer; os homens maduros que não trabalham nem são aposentados; taxa de desemprego entre os jovens; e o panorama laboral brasileiro no contexto recente da economia latino-americana. Ainda compõem o boletim duas seções: a seção Política em foco e uma seção sobre a economia solidária e políticas públicas, ambas compostas por três textos.

Na análise das horas dedicadas ao lazer e trabalho, com dados de 2001 a 2015, de forma geral, verificou-se que “os homens brasileiros desfrutam de mais horas de lazer do que as mulheres brasileiras, ainda que haja uma tendência de redução dessa diferença ao longo do tempo”. Já o artigo sobre a situação laboral dos homens maduros mostra que cerca de 10% dos homens de 50 a 59 anos não trabalhavam e não eram aposentados nem pensionistas. O estudo utilizou dados da Pnad Contínua de 2016. “Isto sinaliza para uma dificuldade do mercado de trabalho de absorvê-los”, ressalta o artigo.

