Jairo Cassiano (novo presidente do DEM em Sena) – A reunião e o martelo batido aconteceram neste sábado em Rio Branco.

Jairo Cassiano assume a partir de hoje o Democratas em Sena Madureira.

O partido tem um vereador, Silvano Farias, que participou com o dirigente da Associação dos Servidores Penitenciários de Sena (Josué Santiago Siqueira), do encontro com Jairo e o deputado federal Alan Rick.

Jairo Cassiano é o ex-prefeito (e vice) que este blog anunciou na noite passada que iria ligar para Marcus Alexandre e comunicar que seria impossível apoiá-lo para o governo porque passaria a assumir o DEM e, por questão de coerência – teria que caminhar com GladsonC.

-Como saiu ontem no oestadoacre eu vou ligar para o Marcus e falar com ele pelo respeito que tenho pelo cidadão e político Marcus Alexandre – disse Jairo.

Nos dias 10 e 11 Marcus Alexandre vai estar em Sena Madureira.

