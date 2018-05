Perpétua – pcdob/fp

Amigos (as)

Tenho participado dos eventos da Frente Popular de apresentação de suas pré candidaturas.

Nesses eventos, ao apresentar minha pré candidatura a dep federal, tenho dito que não estarei focada em tirar o mandato de ninguém, mas buscarei reconquistar àqueles que sempre apostaram em mim por acreditar que, além de ficha limpa, sempre tratei a política com garra, dedicação e seriedade.

A melhor parte de comunicar aos cidadãos sobre minha pré-candidatura, é ouvir deles que estou fazendo falta no parlamento.

Avante!😘🌺

