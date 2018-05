meyre serafim – primeira-dama de sena

Laçamento do nome de Meyre Serafim, primeira-dama do município de Sena, lotou a Casa do Seringueiro (nome da empresa do marido e prefeito Mazinho).

O evento aconteceu no sábado e foi prestigiado por vários caciques do (P)MDB, pelo senador Petecão e candidatos a deputados federais como a Totonha Lúcia e Marivaldo Melo.

Os concorrentes locais estão incomodados…especialmente os aliados da oposição, que têm certeza que muitos de seus votos migrarão para Meyre Serafim.

O prefeito Mazinho tá com um sorriso de orelha a orelha…

