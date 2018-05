Cerimônia contará com a presença do ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva

O Instituto Federal do Acre (Ifac) inaugura, no dia 10 de maio, a sede definitiva do campus Sena Madureira. O evento, que terá início às 16h no município, contará com a presença do ministro da Educação (MEC), Rossieli Soares da Silva, da secretária de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), Eline Neves Braga Nascimento, e da reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos.

A nova sede do campus Sena Madureira, que possui mais de 4,5 mil metros quadrados de área construída, conta com nove salas de aula, laboratórios de biologia, física, informática, nutrição animal, química e zootecnia, além de auditório, piscina semiolímpica, biblioteca e quadra poliesportiva. O novo espaço tem capacidade para receber até 1,2 mil estudantes.

Atualmente, o campus do Ifac em Sena Madureira atende cerca de 800 estudantes, nos cursos técnicos em Informática e Agropecuária, e também nos cursos de Bacharelado em Zootecnia e Licenciatura em Física.

Inauguração do campus do Ifac em Sena Madureira

Data: 10 de maio de 2018

Horário: 16 horas

Local: Ifac/Campus Sena Madureira

Endereço: Rua Francisca Souza da Silva, bairro Eugênio Augusto Areal – Sena Madureira/AC

Em tempo: Ifac(s) de todo o Brasil foram criados pelo ex-presidente Lula – J R Braña B.