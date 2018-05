Petecão – gab do senador – divulgação

O senador Sérgio Petecão (PSD) o empenho de recurso no valor de R$ 3 milhões, que serão investidos na aquisição de veículos, equipamentos e edificação de novos prédios em oito municípios acreanos.

Proveniente de emendas parlamentares no Orçamento Geral da União de 2018, os recursos vão beneficiar Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Jordão, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

Os investimentos para a aquisição de equipamentos serão distribuídos da seguinte forma: R$ 300 mil para compra de minicarregadeira em Acrelândia; R$ 573.890,00 para aquisição de micro-ônibus para transporte de pacientes do SUS, e equipamentos de saúde em Bujari; R$ 100 mil para a aquisição de veículo tipo pick-up e duas motocicletas para Jordão, e R$ 250 mil para aquisição de retroescavadeira em Santa Rosa do Purus.

Já a parte destinada à construções e obras de infraestrutura, atenderá os municípios com investimento de R$ 300 mil para construção do Centro de Convivência do idoso, em Assis Brasil; R$ 600 mil para a construção de Escola de Ensino Fundamental, na Rua Luiz Herbert, em Porto Walter; R$ 286.135,00 para pavimentação de ruas, em Rodrigues Alves, e R$ 600 mil para a construção da Secretaria Municipal de Ação Social, em Senador Guiomard.

(…)