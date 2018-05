Número de caso de fraudes no Seguro-Desemprego no estado é insignificante…desemprego provocado pela economia no buraco é que é o problema…não se consegue empregos no Acre com salário maior do que um salário mínimo. É o empobrecimento da maioria – J R Braña B.

Do min do trabalho

Fraudes no Seguro-Desemprego bloqueadas no Acre chegam a R$ 95 mil

Com uso do Sistema Antifraude, Ministério do Trabalho impediu o pagamento de 20 benefícios irregulares no estado, desde dezembro de 2016

O estado do Acre teve R$ 95,1 mil em benefícios bloqueados pelo Ministério do Trabalho no Mato Grosso, desde a entrada em operação do sistema de Detecção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego (Antifraude), em dezembro de 2016. Até abril de 2018, foram 20 casos registrados no estado.

“Esses benefícios são um direito dos trabalhadores, em caso de desemprego, mas vinham sendo desviados por criminosos. Com o Antifraude, a fiscalização do Ministério do Trabalho consegue identificar e bloquear os desvios, garantindo o pagamento aos trabalhadores do Acre”, afirmou o ministro do Trabalho, Helton Yomura.

Todos os casos foram registrados em Rio Branco. Apenas um caso foi na modalidade Pescador, somando R$ 3,7 mil. Os outros 19 bloqueios foram de Emprego Formal, chegando a R$ 91,3 mil.