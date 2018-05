TCE denuncia prefeitura de Sena: o que fará a câmara de vereadores?

O Tribunal de Contas do Estado enviou ofício ao presidente da câmara de vereadores do município de Sena Madureira informando que a prefeitura não prestou contas do exercício 2017.

O TCE cobra providências constitucionais (crime de responsabilidade seria um deles?) aos vereadores em relação à prefeitura do (P)MDB.

O que fará a câmara de Sena Madureira, cuja maioria dá apoio ao prefeito Mazinho?

Em tempo: O TCE não sabe o endereço da câmara de vereadores de Sena Madureira…o prédio da câmara fica localizado à Avenida Avelino Chaves, a principal da cidade.

Antes publicamos…: