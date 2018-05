# marcus alexandre

GladsonC em Sena, hoje, leva vantagem sobre Marcus Alexandre.

Não haveria de ser diferente.

O candidato senador da oposição ao governo está em campanha há pelo menos dois anos.

É o homem dos milhões…e dos rasantes de avião sobre a cabeça dos moradores dos municípios.

O dono do DNiT (e das BRs do fim do mundo) no Acre…

Aquele que quer transformar o Acre num grande celeiro do agronegócio…

Repito o que disse em post de quinta: o Acre está de saco cheio de megalomaníacos.

Marcus Alexandre foi ao principado.

Está no principado de Sena e fica até sexta.

Sena Madureira tem sido muito rejeitada pelo Acre…pelos que decidem a vida do Acre.

A cidade – eu já disse um trilhão de vezes – não participa da agenda do estado…não participa das decisões políticas.

Não participa de nada.

Sua representação política não existe.

Sena é como se não tivesse representantes políticos…

Não tem voz.

Sena é invisível aos olhos do Acre (mas este blog não deixará de mostrá-la)

Ninguém sabe o que Sena necessita…embora todos saibamos que Sena Madureira necessita de tudo.

Marcus ainda está em Sena.

Vai dormir em Sena!…é um milagre um político importante do oficialismo pernoitar no principado!

Que aproveite essas horas (esses dois dias incompletos) para mergulhar na alma madureirense.

E descobrir que ali existe um povo na sua maioria honrado e aberto para as coisas boas…para as propostas decentes que o município tanto precisa.

Marcus, se a eleição fosse hoje ou amanhã, perderia feio – levaria una paliza em Sena – para GladsonC…

Felizmente a eleição será somente em outubro.

E Marcus Alexandre só tem a ganhar em Sena Madureira daqui para frente.

J R Braña B.