O prédio do Ifac (Instituto Federal) de Sena Madureira foi entregue oficialmente na quinta-feira pelo ministro da educação (?) do Temer.

A oposição compareceu quase em peso e também parte da situação no estado…a entrega do Ifac é uma grande conquista do município de Sena Madureira.

O Ifac de Sena (e todo o Brasil) só existe porque o cara que está preso (sem provas) em Curitiba assinou a sua criação.

Sabiam professores e alunos do Ifac???!

Em tempo: Criação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dia 16 de julho de 2008 o Projeto de Lei 3775/2008 que cria 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no país. A matéria seguiu para aprovação no Congresso Nacional e em 29 de dezembro de 2008 foi sancionada pelo presidente (Lula).